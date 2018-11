Indeks na Ljubljanski borzi dopoldne ob pol odstotka

Ljubljana, 29. novembra - Na Ljubljanski borzi indeks SBI TOP izgublja na vrednosti. Pod gladino ga potiskajo predvsem delnice Petrola in Telekoma Slovenije. Največ zanimanja vlagatelji sicer kažejo za delnice Telekoma in NLB. Slednje, ki niso del indeksa, so v prvi kotaciji prav tako izgubile več kot odstotek vrednosti.