Ljubljana, 29. novembra - Na izjavi za medije po seji vlade, ki bo danes ob 11.40 v malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25, bo poleg ministra za okolje in prostor Jureta Lebna sodeloval tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so še sporočili z vladnega urada za komuniciranje. (STA)