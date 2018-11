ZOI 2026: Po Calgaryju vprašljiv tudi Stockholm, stoodstotno zanesljiv le Milano

Tokio, 29. novembra - Olimpijske igre so izgubile vso svojo draž. Na to okoliščino kažejo zadnji izbori gostiteljev olimpijskih iger, ko Mednarodni olimpijski komite gostiteljev več ne izbira, ampak jih podeli tistemu edinemu kandidatu, ki vloži kandidaturo. Za zimske OI leta 2026 po odpovedih ostajata v igri le Milano in Stockholm, ki tudi izgublja lokalno podporo.