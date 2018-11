Unicef: Do leta 2030 bo za aidsom umrlo 360.000 mladoletnikov

New York, 29. novembra - Do leta 2030 bo zaradi aidsa umrlo okoli 360.000 mladoletnikov, če svet ne bo okrepil prizadevanj za preprečevanje okužb z virusom hiv, v danes objavljenem poročilu svari Unicef. Številke kažejo, da je svet zašel s poti, ki vodi do zastavljenega cilja, to je do leta 2030 izničiti aids med otroki, je dejala direktorica Unicefa Henrietta Fore.