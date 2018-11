Javna izposoja koles tudi v Brežicah

Brežice, 29. novembra - V Brežicah, kjer urejajo javni sistem izposoje koles, so na železniški in avtobusni postaji ter na tržnici postavili nadstrešnice za tri izposojevalnice in na obeh postajah še kolesarnici. Pogodbena vrednost tega dvoletnega projekta skupaj z davkom znaša skoraj 220.000 evrov, tri petine naložbe bo občina pokrila z evropskim in državnim denarjem.