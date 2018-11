Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 29. novembra - Evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo. Kot poročajo tuje agencije, vlagatelji z nestrpnostjo pričakujejo srečanje voditeljev držav iz skupine G20 v Argentini. Predvsem bodo pozorni na srečanje kitajskega in ameriškega predsednika Xi Jinpinga in Donalda Trumpa na temo trgovine.