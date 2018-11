Kljub selitvi v Kijev še nekaj negotovosti pred tekmo Vorskla - Arsenal

Kijev, 29. novembra - Potem ko je krovna nogometna zveza Uefa zaradi varnosti prestavila tekmo evropske lige med ukrajinsko Vorsklo in londonskim Arsenalom v Kijev, so iz ukrajinskega kluba sporočili, da še ne morejo povsem stoodstotno zagotoviti, da tekma bo. Uefa si prizadeva za nadzor nad zadevami in za to, da bi tekmo lahko izpeljali na stadionu v Kijevu.