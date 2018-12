V knežjem mestu začetek prireditve Pravljično Celje

Celje, 1. decembra - V Celju se danes s prazničnim prižigom luči in koncertom Helene Blagne na Glavnem trgu začenja prireditev Pravljično Celje. Programsko dinamiko letošnjega Pravljičnega Celja bodo nadgradili svetlobni fotokotički na Glavnem trgu in prvič tudi na Knežjem dvorcu, na trgu pred Mestnim kinom Metropol in v Gubčevi ulici pa bodo umeščeni fotopaneli.