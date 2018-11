Pomočnik državnega sekretarja ZDA za energetske vire v Zagreb, Budimpešto in Prago

Washington, 29. novembra - Pomočnik državnega sekretarja ZDA za energetske vire Francis Fannon je od srede pa vse do 6. decembra na evropski turneji, med katero se bo ustavil v Zagrebu, Budimpešti in Pragi ter opravil pogovore s predstavniki vlad in podjetij okrog energetske varnosti in regionalnega sodelovanja o vprašanjih energije.