Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. novembra - Indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje navdušil govor prvega moža ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powella, ki je dejal, da je obrestna mera banke skoraj nevtralna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.