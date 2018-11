Delo: Blišč in beda subvencij (29. 11.)

Ljubljana, 28. novembra - Kmetijske subvencije so tema, kjer se mnenja pogosto krešejo. So bodisi podporniki kmetijske subvencijske politike bodisi nasprotniki, vmes pogosto ni nič. Z ustanovitvijo Evropske unije so vzpostavili subvencijske sheme za kmetijstvo, logika pa je preprosta, v Delu piše Janez Tomažič.