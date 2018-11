Odpoklic rozin SUN NUTS

Ljubljana, 28. novembra - Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo, so iz prodaje odpoklicali neskladne serije rozin SUN NUTS v 500 gramskem plastičnem pakiranju grškega proizvajalca Vamvalis Foods. Rozine so namreč žarke po vonju in okusu in kot take neustrezne za prehrano ljudi, piše na spletni strani uprava za varno hrano.