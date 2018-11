Preiskovalci NPU po torkovih preiskavah bančnikov podali kazensko ovadbo zoper 11 ljudi

Ljubljana, 28. novembra - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sklopu preiskav domnevno koruptivnih dejanj bančnikov podali kazensko ovadbo zoper deset znanih in eno neznano osebo. Sumijo jih 11 kaznivih dejanj nedovoljenega dajanja in sprejemanja daril. Enega osumljenca so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru.