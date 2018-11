Jesenice, 28. novembra - Aleš Burnik, ki je na trenerskem stolčku hokejistov Sija Acronija Jesenic vsaj začasno zamenjal odstavljenega Gaberja Glaviča, je v alpski ligi debitiral z zmago. Jeseničani so s 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) premagali Zell am See. S 34 točkami so še vedno na sedmem mestu razpredelnice.