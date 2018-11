San Francisco, 29. novembra - Sistem za čiščenje plastičnih odpadkov v morju, ki so ga sredi oktobra uspešno namestili v Tihem oceanu, se sooča s težavami. Plastika se namreč ujame v sistem, a ga precej hitro tudi zapusti. Zdaj skušajo ugotoviti razloge za to in poiskati rešitve.