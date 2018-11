Slovenski košarkarji na vojnem območju v boj z Ukrajino

Zaporožje, 29. novembra - Potem ko so se slovenski košarkarji na lastne oči prepričali, da so varnostne razmere v Zaporožju v Ukrajini povsem običajne, so misli že usmerili v današnji obračun z Ukrajino v tretjem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tekma se bo začela ob 18. uri, televizijski prenos pa bo na Kanalu A.