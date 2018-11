Večer: Ena o lignitu (29. 11.)

Maribor, 28. novembra - V Šaleški dolini se je začelo dogajati neizbežno. Velenjskega lignita za nemoteno delovanje šoštanjske šestice vse do leta 2054 ne bo dovolj. Zaloge so že, tam globoko, a do njih rudarji že v letu 2018 težko pridejo. V želji dokopati se do lignita bo popokalo še mnogo hiš, cest ..., v Večeru piše Rozmari Petek.