Gospodarstveniki izpostavili ukrepe za doseganje odličnosti

Brdo pri Kranju, 28. novembra - Gospodarstveniki so v razpravah na današnjem vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju izluščili ukrepe, ki so po njihovem mnenju najpomembnejši za doseganje gospodarske odličnosti. Med njimi so povečanje učinkovitosti javnega sektorja, spremembe dohodninske lestvice, izobraževanje po meri gospodarstva in razvoj trga kapitala.