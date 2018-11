Sodišče EU: Slovenija kršila pravo EU zaradi nenadzorovanih odlagališč

Luxembourg/Ljubljana, 28. novembra - Sodišče EU je danes v postopku, ki ga je proti Sloveniji sprožila Evropska komisija, ugotovilo, da država do roka ni zaprla in sanirala potencialno nevarnih nenadzorovanih odlagališč. Gre za ugotovitveno sodbo brez kazenskih sankcij. Da bi se Slovenija tem izognila in preprečila zdravstvena in okoljska tveganja, mora zadevo čim prej urediti.