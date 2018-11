V SMG drugi del projekta Narodna sprava o krajinah svobode

Ljubljana, 29. novembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo nocoj premiera drugega dela projekta Narodna sprava, naslovljenega Krajine svobode. Tokratna predstava avtoric Marte Popivoda in Ane Vujanović prek dokumentarnega gradiva in intervjujev s partizankami izpostavlja ženski vidik vojne ter odnos med spominom in zgodovino. Premiera sklepa letošnji CoFestival.