Fundacija Vrabček upanja v projektu dobrodelno druženje ob češnjah zbrala dobrih 24.400 evrov

Brda, 1. decembra - Fundacija Vrabček upanja je v Vilpožah v Goriških Brdih obeležila zaključek akcije zbiranja sredstev za kotalkarico Lucijo Mlinarič in projekta Dobrodelno druženje ob nogometni žogi in češnjah, ki se tako s sedmo izvedbo poslavlja. V teh letih je fundacija zbrala več kot 24.400 evrov, velika večina prav letos Mlinaričevi, so sporočili iz fundacije.