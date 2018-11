Spodbuda sodobnim pristopom k razvoju digitalnih veščin v šolah

Ljubljana, 28. novembra - Code Week Slovenija, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, ministrstvo za izobraževanje in Microsoft Slovenije so predstavili projekt za spodbujanje sodobnih pristopov k razvoju digitalizacije v osnovnih šolah. V okviru projekta bo 15 osnovnih šol prejelo posebne majhne računalnike, ki omogočajo več možnosti učenja in poučevanja.