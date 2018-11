Mladi s pomanjkljivim znanjem glede odgovorne rabe zaslonov

Ljubljana, 28. novembra - V prostorih Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije so danes predstavili Program odgovorne uporabe zaslonov med mladimi. Pri delu z mladimi so ugotovili, da imajo mladi in tudi odrasli pomanjkljivo znanje na tem področju in da so tovrstne vsebine pomembne pri prepoznavanju in preprečevanju negativnih učinkov na duševni razvoj mladostnika.