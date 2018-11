Papeža na splošni avdienci razveselil "nediscipliniran" deček

Vatikan, 28. novembra - Med splošno avdienco pri papežu Frančišku je danes na oder splezal deček in se več minut igral poleg papeža, kjer je tekal med sedeži in podrobneje preučeval uniformo švicarske garde. Argentinskega papeža je prisotnost otroka, ki ima prav tako argentinske korenine, razveselila in se je pošalil, da je pravi Argentinec, saj je nediscipliniran.