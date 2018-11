Kairo, 28. novembra - Egipčanski arheologi so v kompleksu piramid južno od Kaira odkrili osem mumij, starih več kot 2300 let. Mumije izvirajo iz poznega obdobja starodavnega Egipta, tri od njih so v dobrem stanju, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo tamkajšnje ministrstvo za antikvitete.