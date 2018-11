Avstrija za begunce zaostruje pogoje za socialno pomoč

Dunaj, 28. novembra - Avstrija zaostruje pogoje za državno socialno pomoč. V skladu z novimi pravili bodo morali upravičenci do azila najprej dovolj dobro govoriti nemško in dokazati svojo željo po integraciji v družbo, šele nato pa bodo upravičeni do celotne socialne pomoči, je danes pojasnila avstrijska vlada. Združeni narodi so do predloga kritični.