Ljubljana, 28. novembra - Ljubljanska borza je trgovanje končala z rastjo indeksa blue chipov SBI TOP, ki se je v primerjavi s torkom zvišal za 0,39 odstotka. Borzni posredniki so sklenili za 916.700 evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Krke in Cinkarne Celje.