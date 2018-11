V koaliciji z mlačnimi komentarji glede kandidata za novega ministra Puriča

Ljubljana, 28. novembra - V koalicijskih strankah dokaj mlačno komentirajo izbiro SAB, ki za kohezijskega ministra po odstopu Marka Bandellija predlaga Iztoka Puriča. V SD, SMC in DeSUS pravijo, da je to zlasti zadeva SAB, saj je resor v njeni kvoti, in premierja Marjana Šarca. Ta je že sporočil, da se s kandidaturo strinja.