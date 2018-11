Na Vodnikovi domačiji kmalu spet decembrski sejem ilustracije

Ljubljana, 29. novembra - Na Vodnikovi domačiji v Šiški bo od 1. do 29. decembra potekal 4. decembrski sejem ilustracije. Na njem bo mogoče kupiti dela 28 ilustratorjev in ilustratork tako starejše kot mlajše generacije. Ob sejmu bo potekal spremljevalni program, ki bo med drugim ponudil sejemski dan z ilustratorji in spoznavanje z ilustracijo skozi pripovedi.