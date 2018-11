Na prireditvi ob dnevu Zdusa tudi o položaju upokojencev

Ljubljana, 28. novembra - Dan Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) so letos drugič obeležili s prireditvijo, na kateri so govorci opozorili tudi na potrebne ukrepe za upokojence. Predsednik zveze Janez Sušnik je poudaril pomen dialoga s predstavniki vlade. Premier Marjan Šarec pa je izpostavil potrebo po nekaterih ukrepih in dodal, da se vsega ne da narediti čez noč.