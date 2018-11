V Tržiču četrti mandat Sajovicu ali Ruparju

Tržič, 28. novembra - V Tržiču se bosta za položaj na čelu občine v drugem krogu volitev znova pomerila aktualni župan Borut Sajovic in bivši župan Pavel Rupar. Rupar je prepričan, da se bo obrnila zgodba izpred 12 let, ko mu je Sajovic izmaknil stolček. V zmago pa verjame tudi Sajovic, ki mu je do slavja v prvem krogu zmanjkalo le 2,5 odstotka glasov.