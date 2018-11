Bruselj o poteh do podnebno nevtralne Evrope do 2050

Bruselj, 28. novembra - Evropska komisija je danes predstavila predlog dolgoročne vizije, imenovane Čist planet za vse, ki za Evropo do sredine stoletja predvideva uspešno, moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo. "Če hoče EU prevzeti vodilno vlogo v svetu na področju podnebne nevtralnosti, jo mora doseči do leta 2050," so poudarili v Bruslju.