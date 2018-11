Film o Vladu Kreslinu Poj mi pesem pričenja kinematografsko pot

Ljubljana, 29. novembra - Na današnji 65. rojstni dan Vlada Kreslina na redni spored kinematografov prihaja dokumentarec o njem Poj mi pesem v režiji in po scenariju Mirana Zupaniča. Celovečerni dokumentarni film ponuja uvid v ključne dele ustvarjalne rasti Kreslina in obenem oriše kulturni kontekst, znotraj katerega deluje že več kot 40 let.