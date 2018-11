V Stolpu Škrlovec razstava, ki oživlja legendi o Zlatorogu in Ajdovski deklici

Kranj, 28. novembra - V kranjski Galeriji Janez Puhar, ki domuje v Stolpu Škrlovec, je na ogled razstava Kdo pravi, da so pravljice samo za otroke?, ki prek fotografij Mihe Mallyja, ilustracij Nine Tomažin, kratko zgodbo Une Ize Grandovec in objektov iz srebra avtorice razstave Tare Jovanović na sodoben način oživlja junake legend o Zlatorogu in Ajdovski deklici.