V SLS pred drugim krogom županskih volitev optimistični

Ljubljana, 28. novembra - V SLS so pred drugim krogom volitev optimistični. Kot je povedala podpredsednica Suzana Lara Krause, je bilo že v prvem krogu izvoljenih 32 njihovih županov, v drugem krogu pa ima možnost za izvolitev še 11 kandidatov, ki so njihovi člani ali jih SLS podpira. Tudi to po besedah predsednika Marjana Podobnika kaže, da je usihanje stranke končano.