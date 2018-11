Prvo vlogo za letne pravice je treba vložiti, za podaljšanje ne

Ljubljana, 28. novembra - Upravičenci, ki prvič vlagajo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, morajo oddati vlogo. O podaljšanju teh pravic pa center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti, je ministrstvo za delo objavilo na svoji spletni strani.