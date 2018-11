V črnomaljski Osnovni šoli Milke Šobar Nataše odprli povezovalni hodnik

Črnomelj, 28. novembra - V črnomaljski šoli s posebnim programom vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom Osnovni šoli Milke Šobar Nataše so danes uradno odrli povezovalni hodnik oz. mostovž med šolsko stavbo in novimi dodatnimi prostori v nekdanjem dijaškem domu. Naložba je črnomaljsko občino stala nekaj manj kot 380.000 evrov.