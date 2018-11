Podravska avtocesta po letih čakanja konec tedna v dokončni podobi

Gruškovje, 28. novembra - Podravska avtocesta, ki od Maribora pelje proti Gruškovju in mejnemu prehodu s Hrvaško, bo od petka po letih čakanja lokalnega prebivalstva in številnih, predvsem poletnih turistov, vendarle zaživela v svoji končni podobi. Dars bo namreč takrat odprl še zadnji nedokončani odsek avtoceste na 2300 kilometrov dolgi povezavi med Hamburgom in Solunom.