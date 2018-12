Moški zamešal sončni zahod za požar in poklical gasilce

Hamburg, 2. decembra - V Hamburgu so ta teden uživali v spektakularnem sončnem zahodu, ko je nebo žarelo v rožnatih in oranžnih odtenkih. Moški pa je podvomil v naravne lepote in posumil, da nekod gori ter na pomoč poklical gasilce. Ti pa so ga že po telefonu pomirili, da je šlo le za optično prevaro, je poročal nemški časnik Die Welt.