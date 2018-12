Edward Clug po uspešni predstavi v Moskvi na novem projektu v ZDA

Miami, 1. decembra - Koreograf Edward Clug je z odzivi na premiero njegovega baleta Petruška v znamenitem Bolšoj teatru v Moskvi zelo zadovoljen. Trenutno je že v ZDA, kjer pripravlja nov, bolj eksperimentalen projekt. To je Sleeping Beauty Dreams, ki bo predstavljen v sklopu umetniškega sejma Art Basel v Miamiju in kasneje v New Yorku.