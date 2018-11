Trojica v priporu zaradi pridelave konoplje in velike tatvine

Ljubljana, 28. novembra - Viški policisti so v zadnjem času odkrili trojico, ki je v najeti hiši v okolici Ljubljane gojila konopljo. Minuli teden so jih ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter velike tatvine in privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanje odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.