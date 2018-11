Tokio, 28. novembra - Na Japonskem so letos zabeležili 6096 bolnikov s sifilisom, kar je največ v zadnjih 47 letih, je danes sporočil japonski inštitut za nalezljive bolezni. Število primerov zlasti narašča med moškimi, starimi od 20 do 50 let, in ženskami med 20. in 30. letom.