Na Hrvaškem veter ovira promet

Zagreb, 28. novembra - Na Hrvaškem so danes zaradi močne burje za ves promet zaprli avtocesto Zagreb-Split med odcepoma Sveti Rok-Posedarje, most na otok Pag ter še nekatere državne ceste v severni Dalmaciji in Primorju. Samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Kikovica in Delnice, je danes sporočil hrvaški avtoklub (Hak).