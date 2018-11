Netflix v predelavo Roalda Dahla

New York, 29. novembra - Literarni junaki priljubljenega britanskega mladinskega pisatelja Roalda Dahla, kot so VDV, Matilda ter Čarli in slavni lastnik tovarne čokolade Willy Wonka, bodo v produkciji Netflixa zaživeli na malih ekranih. S produkcijo prve animirane serije bodo začeli leta 2019. Za adaptacijo je predvidenih 16 Dahlovih knjig.