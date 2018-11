V Črni o izzivih zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju

Črna na Koroškem, 28. novembra - Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem danes v črnjanskem kulturnem domu pripravlja posvet in okroglo mizo o izzivih zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Dogodek pripravljajo ob 50-letnici obstoja in 40. obletnici odprtja prve delavnice pod posebnimi pogoji.