Louise Arbour razočarana nad državami, ki odstopajo od dogovora ZN o migracijah

New York, 28. novembra - Posebna predstavnica ZN za mednarodne migracije in nekdanja glavna tožilka Mednarodnega sodišča za zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu Louise Arbour je kritizirala države, ki se umikajo od dogovora Združenih narodov o migracijah, med njimi Madžarsko, Poljsko, Češko, Avstrijo in Slovaško.