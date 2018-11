Danes znan svetovni prvak v šahu

Belford/London, 28. novembra - Danes bo po dodatnih igrah v Londonu znan svetovni prvak v šahu. Branilec naslova Norvežan Magnus Carlsen in ameriški izzivalec Fabiano Caruana sta v ponedeljek v zadnji redni partiji 12. zapored remizirala in znova postavila rekord v najdaljšem nizu remijev v 132-letni zgodovini bojev za šahovski prestol. Doslej je bilo to devet partij.