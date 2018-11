Newyorške borze končale pozitivno

New York, 27. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. V ospredju zanimanja je spet trgovinski spor med ZDA in Kitajsko. Indeksi so se po uvodnem padcu pobrali, potem ko je ekonomski svetovalec Bele hiše dejal, da obstaja možnost, da se še v tem tednu doseže sporazum, ki bo končal trgovinski spor, poročajo spletni mediji.