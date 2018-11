Sodišče na Krimu odredilo dvomesečni pripor za ukrajinske mornarje

Simferopol, 27. novembra - Sodišče na Krimu je danes odredilo dvomesečni pripor za 12 od 24 ukrajinskih mornarjev, ki jih je ruska obmejna straža zajela med nedeljskim incidentom z ukrajinskimi vojaškimi plovili v Črnem morju. Dvomesečni pripor so odredili tudi za tri ukrajinske mornarje, ki so bili v incidentu ranjeni in se zdravijo v bolnišnici.