Podjetja do uspeha z inovativnim vodenjem in učenjem iz napak

Brdo pri Kranju, 27. novembra - Pred današnjo podelitvijo tradicionalnih priznanj FDI Award za najboljše tuje vlagatelje je javna agencija Spirit na Brdu pri Kranju pripravila drugo raziskovalno srečanje med podjetji s tujim in mešanim kapitalom. Govorci so kot pomembne gradnike uspeha izpostavili inovativno vodenje, pametno uporabo sodobnih tehnologij in učenje iz napak.